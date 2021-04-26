Вернер оценил шансы «Челси» на победу в Лиге чемпионов и Кубке Англии

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это будет очень напряженное противостояние. Мы хотим проявить себя и полностью выложиться в этих двух матчах. Это очень сложно сделать в течение недели, потому что мы также должны внимательно относиться к выступлению в АПЛ, ведь в этом турнире нас ожидают важные матчи с сильными командами.

Кроме того, у нас есть очень большие шансы на победу в Кубке Англии. Если бы кто-то сказал нам в начале сезона, что у нас будут большие шансы в обоих турнирах, в полуфинале ЛЧ и финале КА, в это бы трудно было поверить.

У нас есть команда, которая может бороться за оба титула. Мы оказались в этом положении не потому, что нам повезло. Мы оказались в нем, потому что много работаем, а это важнее всего. Вот почему мы уверены, что можем победить в этих матчах", — цитирует Вернера официальный сайт клуба.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.