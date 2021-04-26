Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Вернер оценил шансы «Челси» на победу в Лиге чемпионов и Кубке Англии

18:19
Теги:

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это будет очень напряженное противостояние. Мы хотим проявить себя и полностью выложиться в этих двух матчах. Это очень сложно сделать в течение недели, потому что мы также должны внимательно относиться к выступлению в АПЛ, ведь в этом турнире нас ожидают важные матчи с сильными командами.

Кроме того, у нас есть очень большие шансы на победу в Кубке Англии. Если бы кто-то сказал нам в начале сезона, что у нас будут большие шансы в обоих турнирах, в полуфинале ЛЧ и финале КА, в это бы трудно было поверить.

У нас есть команда, которая может бороться за оба титула. Мы оказались в этом положении не потому, что нам повезло. Мы оказались в нем, потому что много работаем, а это важнее всего. Вот почему мы уверены, что можем победить в этих матчах", — цитирует Вернера официальный сайт клуба.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/04/26/werner-on-real-madrid-games--a-season-full-of-life-and-his-unfin

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4151
Все опросы
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Скверное дерби. Что не так с игрой «Спартак» — ЦСКА и почему удалили Ахметова
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
Спринтерские гонки «Формулы-1» назовут «спринт-квалификацией»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры