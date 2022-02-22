«Челси» — «Лилль»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лилля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси»: Менди, А. Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Ковачич, Зиеш, Хаверц, Пулишич.

«Лилль»: Лео Сезар, Ботман, Фонте, Тьягу Джало, Зеки Челик, Андре, Шека, А. Онана, Бамба, Дэвид, Ренату Саншеш.

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля в Лондоне. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 16 марта.