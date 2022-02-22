22 февраля в Лондоне (Англия) «Челси» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лилль». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Начало в 22.45.

В своей последней игре команда Томаса Тухеля победила «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 26-го тура АПЛ. 18 февраля «Лилль» сыграл вничью с «Метцем» (0:0) в чемпионате Франции.

Ответная встреча между «Челси» и «Лиллем» пройдет 16 марта.