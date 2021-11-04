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Брозович — о победе над «Шерифом»: «Теперь мы хозяева своей судьбы»

Брозович высказался о победе «Интера» над «Шерифом»
10:16
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович прокомментировал победу над «Шерифом» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Единственное, что имело значение, — это победа, — приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА. — Теперь мы хозяева своей судьбы. Мы довольны, что провели хорошую игру. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, будучи уверенными в том, что забьем».

После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 7 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице группы D. «Шериф» с 6 баллами идет на третьей позиции.

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