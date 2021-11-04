Брозович — о победе над «Шерифом»: «Теперь мы хозяева своей судьбы»
Брозович высказался о победе «Интера» над «Шерифом»
10:16
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович прокомментировал победу над «Шерифом» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Единственное, что имело значение, — это победа, — приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА. — Теперь мы хозяева своей судьбы. Мы довольны, что провели хорошую игру. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, будучи уверенными в том, что забьем».
После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 7 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице группы D. «Шериф» с 6 баллами идет на третьей позиции.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю