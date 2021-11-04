Хуммельс: «Я не понял, за что меня удалили, это абсурд. Судья решил исход матча»
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал свое удаление в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:3).
«Я не понимаю, как можно давать такую красную карточку, работая на матче уровня Лиги чемпионов. Я не понял, за что меня удалили, это абсурд, абсолютно неправильное решение. Судья решил исход матча, и я думаю, он прекрасно знает об этом. Даже сам Антони, на котором я сфолил, потом подошел ко мне и сказал, что это не красная карточка, но видеоарбитр решил по-другому. Он отличный футболист, но ему еще нужно научиться быть хорошим спортсменом, тогда он станет еще сильнее», — приводит Goal слова Хуммельса.
На 29-й минуте матча главный арбитр Майкл Оливер показал Хуммельсу красную карточку за фол на Антони. Решение британского судьи вызвало споры.
Самое странное удаление в сезоне? Хуммельсу показали прямую красную карточку в матче Лиги чемпионов
«Боруссия» Д — «Аякс»: наша ЭСК отменила бы красную карточку Хуммельса, а английских судей отправили бы в ФНЛ. Защитник удален ошибочно
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/hummels-absurd-red-card-antony-dortmund-ajax/r4x72p15i3s01hah8m8kwr72q
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