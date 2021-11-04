Экс-игрок «Ювентуса» Джентиле: «Дибала оставался в тени, пока Роналду был в команде»

Бывший защитник «Ювентуса» Клаудио Джентиле прокомментировал игру нападающего туринского клуба Пауло Дибалы в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

«Могу только поздравить Пауло, — приводит слова Джетиле SerieANews. — Он все больше доказывает, что является футболистом, достойным истории туринского клуба. Дибала оставался в тени, пока Роналду был в команде. Аргентинец не мог играть на максимуме, потому что все восхваляли португальца. Сейчас команда полагается на него, а Пауло чувствует себя свободно и отвечает голами».

В прошедшей встрече Дибала забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Всего на счету 27-летнего аргентинца шесть голов и четыре результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз — кубок страны. 27 августа 2021-го он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2002-го по 2009 год.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил шесть мячей в девяти матчах за «Манчестер Юнайтед».