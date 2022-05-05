Вудгейт прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в ответном матче

Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Такое нельзя описать. Феноменальный футбол от «Реала» и «Сити» и камбэк. Какая игра! Это, пожалуй, лучшее, что я когда-либо видел. Невероятное выступление «Реала», — цитирует BBC Вудгейта.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.