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Вудгейт — о победе «Реала»: «Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел»

Вудгейт прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в ответном матче
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Такое нельзя описать. Феноменальный футбол от «Реала» и «Сити» и камбэк. Какая игра! Это, пожалуй, лучшее, что я когда-либо видел. Невероятное выступление «Реала», — цитирует BBC Вудгейта.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
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