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Анчелотти: «Самое большее, что может сделать тренер, — это проиграть матч»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы обязаны выступить хорошо. Увидеть «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов ожидали не больше, чем «Вильярреал». Мы стараемся.

Мы не можем довольствоваться выходом в полуфинал. Финал станет гораздо более весомым достижением, но сначала нужно обыграть «Манчестер Сити».

Абсолютно неважно как «Реал» выступал в Лиге чемпионов за свою историю. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, и это дает нам дополнительную мотивацию

Гвардиола был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, — это проиграть матч», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Карло Анчелотти
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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