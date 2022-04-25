Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы обязаны выступить хорошо. Увидеть «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов ожидали не больше, чем «Вильярреал». Мы стараемся.

Мы не можем довольствоваться выходом в полуфинал. Финал станет гораздо более весомым достижением, но сначала нужно обыграть «Манчестер Сити».

Абсолютно неважно как «Реал» выступал в Лиге чемпионов за свою историю. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, и это дает нам дополнительную мотивацию

Гвардиола был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, — это проиграть матч», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.