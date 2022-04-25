Анчелотти: «Самое большее, что может сделать тренер, — это проиграть матч»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Мы обязаны выступить хорошо. Увидеть «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов ожидали не больше, чем «Вильярреал». Мы стараемся.
Мы не можем довольствоваться выходом в полуфинал. Финал станет гораздо более весомым достижением, но сначала нужно обыграть «Манчестер Сити».
Абсолютно неважно как «Реал» выступал в Лиге чемпионов за свою историю. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, и это дает нам дополнительную мотивацию
Гвардиола был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, — это проиграть матч», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.