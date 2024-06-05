«Франция — недружественная страна, она продает боеприпасы противнику». Позиция Карякина
Участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин спустя всего несколько лет принципиально не участвует в международных турнирах. Кроме того, он является одним из ярких противников поездки россиян на Олимпиаду. Уроженец Симферополя, поменявший украинское гражданство на российское, в интервью «СЭ» объяснил свою позицию — а заодно рассказал, почему не поедет на Игры БРИКС, в которых мог бы поучаствовать под российским флагом.
Придирка ко мне кажется искусственной
— Сергей, Игры БРИКС стартуют через неделю, и вас там ждали, а вы не выступите. Раскройте свою позицию по этому поводу.
— Я был готов участвовать. У меня нет понятного ответа, что не так. В ФШР (Федерация шахмат России. — Прим. «СЭ») сказали, что я в плохой форме. Вопросов нет, но мне не очень понятно, в какой форме Андрей Есипенко, потому что он перед этим сыграл худший турнир в своей жизни. Эта придирка кажется искусственной. Может быть, у них не было желания меня звать по каким-то причинам. Но этот вопрос лучше адресовать им.
— Но вы позитивно оцениваете эти Игры в принципе? У многих отношение такое — что за профанация, приедут какие-то третьи составы, юноши.
— Я, наоборот, считал и продолжаю считать, что формат Игр БРИКС — наше будущее. Этот формат нужно развивать. Да, может быть, в первый раз приедут не сильнейшие составы, но с чего-то нужно начинать. И в будущем, может быть, приедут сильнейшие.
— Но при этом Игры дружбы переносят. Разве это не удар по спортсменам?
— Да, Игры дружбы переносят? Я не знал, впервые слышу от вас эту информацию. Никак не могу прокомментировать.
Бессмысленно всех загонять под одну гребенку
— Вы один из заметных противников поездки российских спортсменов на Олимпиаду. Если позволите пооппонировать — а почему спортсмен сам не может решить?
— Нет, я согласен, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, это мое личное мнение, что ехать не нужно.
— А, ну это важный нюанс.
— Не нужно выступать в нейтральном статусе, унижаться, нас там никто не ждет, нас будут готовы под любым предлогом унизить, обвинить в чем можно и в чем нельзя. Да, я так считаю. Но каждый спортсмен сам прошел свой определенный путь и сам должен прийти к решению. Бессмысленно под одну гребенку загонять.
— Просто аргумент против — спортсмены всю жизнь к этому шли...
— Сто процентов согласен — спортсмены идут к своей мечте, оспаривать даже не буду. Но это вопрос приоритетов. Ты либо со своей страной, когда ей это нужно, либо ставишь личные интересы выше, как бы пафосно это ни звучало.
— Вы снова выиграли забег в рамках «Недели легкой атлетики». Вы вообще сторонник того, чтобы делать шоу из спорта в условиях изоляции? Или какой вектор нам выбрать?
— Я считаю, что нам нужно соревноваться с дружественными странами. Что касается шахмат, то тут есть определенные подвижки в правильном направлении. Я имею в виду то, что переход ФШР в азиатскую федерацию верный. У нас там больше перспектив и сильнее конкуренция.
— А вы прямо уже оперируете в жизни понятием «недружественная страна»? Условная Франция для вас недружественная?
— Лично для меня Франция — недружественная страна, разумеется. Она поставляет боеприпасы нашему противнику, как иначе?