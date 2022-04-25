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Куртуа — о камбэках в Мадриде: «Не помню сколько раз мы отыгрывались. На «Бернабеу» есть что-то особенное»

Куртуа прокомментировал матч полуфинала ЛЧ против «Манчестер Сити»
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — очень сложный соперник. Он много двигается, их команда любит владеть мячом. Футболисты много играют между линиями. Будет сложно, но я верю, что мы справимся.

Не знаю, сколько камбэков нам удалось сделать в этом году. У «Реала» есть что-то особенное на «Бернабеу». Против «Челси» мы сохраняли надежду и это нам помогло. Несмотря на счет 3:1 в Лондоне, мы знали, что придется постараться», — цитирует Куртуа Marca.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Тибо Куртуа
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