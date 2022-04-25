Колыванов назвал фаворита полуфинала ЛЧ между «Вильярреалом» и «Ливерпулем»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о матче полуфинала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

«Вильярреал» не перестает удивлять. То, что они выбили мюнхенскую «Баварию», говорит о том, что команда очень сплоченная, коллектив, который знает, что делать на футбольном поле, технически очень грамотные. Но «Ливерпуль» — то же самое, что и «Манчестер Сити». У них есть все качества, чтобы стать обладателем трофея, и все шансы, чтобы сейчас выйти в финал. Все-таки, если взять по составу, то «Ливерпуль» превосходит «Вильярреал». Но борются все, кому больше повезет, кто более остро сыграет, тот и победит. Но я считаю, что в этой паре «Ливерпуль» — фаворит.

Настрой у «Вильярреала» будет запредельный. Они понимают, что одной вершины они уже достигли, постараются покорить еще одну. В таких матчах, когда выходишь, забываешь про все на футбольном поле, выполняешь свою работу и все», — цитирует Колыванова «Газета.ru».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля. Встреча пройдет в Англии. Начало — в 22.00 мск.