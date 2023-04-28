Шунин накричал на Скопинцева в концовке матча «Динамо» с «Факелом»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева в концовке матча 25-го тура РПЛ против «Факела».

В конце встречи после подачи углового Шунин спас свою команду от третьего гола и вытащил мяч из-под перекладины. Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге.

После игрового эпизода у игроков возник конфликт, в ходе которого Шунин на повышенных тонах общался со Скопинцевым.