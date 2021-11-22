ФИФА назвала номинантов на премию лучшему игроку года

Стали известны имена футболистов, которые вошли в число номинантов на премию ФИФА The Best. Церемония награждения пройдет 17 января 2022 года.

Карим Бензема (Франция, «Реал»)

Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»)

Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия Дортмунд)

Жоржиньо (Италия, «Челси»)

Нголо Канте (Франция, «Челси»)

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона» / «ПСЖ»)

Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

При этом вратари были выделены в отдельную категорию.

Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан» / «ПСЖ»)

Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»)

Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»)

Каспер Шмейхель (Дания, «Лестер»)