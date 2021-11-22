ФИФА назвала номинантов на премию лучшему игроку года
Стали известны имена футболистов, которые вошли в число номинантов на премию ФИФА The Best. Церемония награждения пройдет 17 января 2022 года.
Карим Бензема (Франция, «Реал»)
Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»)
Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия Дортмунд)
Жоржиньо (Италия, «Челси»)
Нголо Канте (Франция, «Челси»)
Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
Лионель Месси (Аргентина, «Барселона» / «ПСЖ»)
Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
При этом вратари были выделены в отдельную категорию.
Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»)
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан» / «ПСЖ»)
Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»)
Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»)
Каспер Шмейхель (Дания, «Лестер»)
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