«Зенит» победил «Мальме» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» переиграл «Мальме» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Российская команда одержала победу в гостях со счетом 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. В составе сине-бело-голубых отличились Александр Сандрачук, Рони Михайловский, Кирилл Хвастухин, а хозяева реализовали пенальти.

Отметим, что за матчем юношеской команды наблюдал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Российская команда благодаря этой победе сохранила шансы на выход из группы в плей-офф. В ее активе 6 очков после 5 матчей. В заключительном туре 8 декабря команда Константина Зырянова дома примет «Челси».

Вечером «Зенит» сыграет с «Мальме» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23:00.