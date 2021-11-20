«Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала». Марадону обвинили в изнасиловании
Кубинская женщина Мавис Альварес Рего рассказала, как ее изнасиловал легендарный футболист Лиего Марадона. По ее словам, это произошло в 2001 году, когда ей было всего 17 лет.
«Марадона не хотел открывать дверь, когда мама пришла в дом в Гаване, где мы находились, — рассказала Альварес в интервью infobae. — Она стучала, но он не открывал. Марадона закрыл мне рот, чтобы я не кричала. Он ничего не говорил и надругался надо мной. Мама осталвалась за дверью, зная, что мы там, она стучала и плакала, но Диего так и не открыл. Он не позволял мне кричать и говорил, чтобы я закрыла рот».
Как также рассказала Альварес, позже Марадона насильно забрал ее с собой в Аргентину. Сейчас она вернулась Буэнос-Айрес, чтобы дать показания в суде по делу о торговле людьми. В нем замешаны люди из окружения Марадоны.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.
Mavys ?lvarez era una ni?a de 16 a?os que es presentada a Maradona cuando este ten?a 40. Mavys relata el infierno que sufri? al lado del astro argentino: palizas, abusos, incitaci?n a consumir drogas, etc... Aqu? os dejo algunas de sus fotos: pic.twitter.com/z6HGmk14DF— Gerardo Noc? (@gerardonoce) November 18, 2021
Mavys ?lvarez a solas con Infobae: cont? como Maradona la introdujo en el mundo de la coca?na | Por Facundo Chaves y Mart?n Candalaft https://t.co/uIeMsCujF4 pic.twitter.com/h4UHDIjRs3— infobae (@infobae) November 19, 2021
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