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«Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала». Марадону обвинили в изнасиловании

10:17
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Кубинская женщина Мавис Альварес Рего рассказала, как ее изнасиловал легендарный футболист Лиего Марадона. По ее словам, это произошло в 2001 году, когда ей было всего 17 лет.

«Марадона не хотел открывать дверь, когда мама пришла в дом в Гаване, где мы находились, — рассказала Альварес в интервью infobae. — Она стучала, но он не открывал. Марадона закрыл мне рот, чтобы я не кричала. Он ничего не говорил и надругался надо мной. Мама осталвалась за дверью, зная, что мы там, она стучала и плакала, но Диего так и не открыл. Он не позволял мне кричать и говорил, чтобы я закрыла рот».

Как также рассказала Альварес, позже Марадона насильно забрал ее с собой в Аргентину. Сейчас она вернулась Буэнос-Айрес, чтобы дать показания в суде по делу о торговле людьми. В нем замешаны люди из окружения Марадоны.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Роман Шишов все материалы автора
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