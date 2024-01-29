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Сегодня, 18:54

Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации на 4 года

Руслан Минаев
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Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее на 4 года.

Спортсменка опубликовала пост в Telegram-канале, где на видео звучит песня со словами «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили».

Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года — все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сообщается, что на заседаниях по делу Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.

Камила Валиева
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