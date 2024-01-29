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В CAS не рассматривали результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года.

Отмечается, что решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

«Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями», — приводит текст заявление РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз CAS.

На командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине сборная России завоевала золотую медаль. В составе отечественной сборной участвовали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряную медаль получила сборная США. Бронзовую — национальная команда Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924187737.html
Фигурное катание
Олимпиада
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