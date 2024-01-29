В CAS не рассматривали результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года.

Отмечается, что решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

«Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями», — приводит текст заявление РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз CAS.

На командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине сборная России завоевала золотую медаль. В составе отечественной сборной участвовали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряную медаль получила сборная США. Бронзовую — национальная команда Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.