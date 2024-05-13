Российская фигуристка Овсянкина будет представлять Францию в следующем сезоне

Тренер Марьен де ла Асунсьон сообщил, что оссийская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в дуэте с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет представлять Францию со следующего сезона.

«В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — цитирует тренера ТАСС.

В декабре 2022 года дуэт Овсянкиной и Матвея Самохина прекратил существование. В июле 2023 года стало известно, что Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.