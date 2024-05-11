Яблоков тренируется в группе Виктории Буцаевой
Тренер Виктория Буцаева рассказала, что фигурист Илья Яблоков на данный момент тренируется в ее группе.
«Илья Яблоков сейчас тренируется в моей группе», — цитирует ТАСС Буцаеву.
Ранее 20-летний Яблоков пробовался в танцах на льду с Ариной Ушаковой в группе тренера Натальи Линичук. Фигурист является серебряным призером этапа «Гран-при России» 2022 года в мужском одиночном катании. На прошедшем в декабре чемпионате России он занял 9-е место.
Источник: https://tass.ru/sport/20761335
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