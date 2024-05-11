Яблоков тренируется в группе Виктории Буцаевой

Тренер Виктория Буцаева рассказала, что фигурист Илья Яблоков на данный момент тренируется в ее группе.

«Илья Яблоков сейчас тренируется в моей группе», — цитирует ТАСС Буцаеву.

Ранее 20-летний Яблоков пробовался в танцах на льду с Ариной Ушаковой в группе тренера Натальи Линичук. Фигурист является серебряным призером этапа «Гран-при России» 2022 года в мужском одиночном катании. На прошедшем в декабре чемпионате России он занял 9-е место.