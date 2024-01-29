Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — приводит агентство текст заявления CAS.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

В январе 2023 года ВАДА сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022, она потеряла титул чемпионки страны.

ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили решение по делу Валиевой. Слушания в CAS прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.