Авербух: «Всегда рад пригласить Валиеву для участия в шоу, если она готова»

Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в ледовых шоу.

«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить. Если Камила готова кататься, то конечно», — цитирует Авербуха ТАСС.

14 мая олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка сообщила, что Валиева может участвовать в ледовых постановках в период отстранения от официальных турниров. Ранее было анонсировано шоу Навки «Руслан и Людмила», которое будет показано летом в Сочи. Одну из ролей должна исполнить Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.