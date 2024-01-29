Костомаров считает большим срок дисквалификации Валиевой

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров удивлен большим сроком дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.

«Она столкнулась с этой историей на Олимпиаде в Пекине, так что сломать ее трудно. Не знаю, почему такой большой срок дали. Решение принимали не мы. Что касается медалей, у нас реально их нет и не было, поэтому ничего не заберут. Уверен, что их просто не дадут», — цитирует Костомарова РИА «Новости Спорт».

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.