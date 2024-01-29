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В USADA положительно отреагировали на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Антидопинговое агентство США (USADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Теперь ISU крайне важно выполнить техническое решение о ее дисквалификации и перераспределить медали Олимпиады между победителями. Это правильный результат. Будем надеяться, что чистые спортсмены, участвовавшие в Играх, наконец-то смогут почувствовать некоторую радость и удовлетворение от долгого ожидания справедливости», — приводит слова главы USADA Трэвиса Тайгарта РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Камила Валиева
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