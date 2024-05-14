Навка заявила, что Валиева может участвовать в ледовых шоу в период дисквалификации

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева может участвовать в ледовых постановках в период отстранения от официальных турниров.

Ранее было анонсировано шоу Навки «Руслан и Людмила», которое будет показано летом в Сочи. Одну из ролей должна исполнить Валиева.

«Кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для нее нет», — приводит слова Навки РИА «Новости» Спорт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.