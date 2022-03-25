Слуцкая считает, что российским фигуристам стоит серьезно относиться к Кубку Первого канала

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о том, что российские фигуристы пропускают чемпионат мира в Монпелье.

«Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году, потому что мы являемся сильнейшими в мире. То, что сейчас в России проводят соревнования для спортсменов, важно. Необходимо сохранять чувство соревнования.

Нужно ли относиться к Кубку Первого канала серьезно? Это, в первую очередь, соревнование, а к любому соревнованию спортсмен подходит серьезно», — приводит слова Слуцкой «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта в Монпелье. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Кубок Первого канала стартует в Саранске 25 марта.