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Сегодня, 16:03

Слуцкая считает, что российским фигуристам стоит серьезно относиться к Кубку Первого канала

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о том, что российские фигуристы пропускают чемпионат мира в Монпелье.

«Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году, потому что мы являемся сильнейшими в мире. То, что сейчас в России проводят соревнования для спортсменов, важно. Необходимо сохранять чувство соревнования.

Нужно ли относиться к Кубку Первого канала серьезно? Это, в первую очередь, соревнование, а к любому соревнованию спортсмен подходит серьезно», — приводит слова Слуцкой «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта в Монпелье. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Кубок Первого канала стартует в Саранске 25 марта.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/slutskaya-rasskazala-kak-figuristam-otnositsya-k-kubku-pervogo-kanala
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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