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Сегодня, 13:00

Кубок Первого канала: расписание дня 25 марта

25 марта в Саранске начнется Кубок Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александра Трусова — Елизавета Туктамышева — Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В пятницу, 25 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске состоится прыжковый турнир.

Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

В рамках фестиваля фигуристы исполнят элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Фигуристов поделят на две команды, в состав которых будут входить мужчины и женщины одиночники, а также спортивные пары.

Каждый из участников исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты. Турнир будет состоять из четырех раундов.

Участники
Мужчины

Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины

Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Пары

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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