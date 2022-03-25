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Сегодня, 17:00

Прыжковый турнир на Кубке Первого канала: где смотреть прямую трансляцию

Прыжковый турнир на Кубке Первого канала начнется в 18:00
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В пятницу, 25 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске состоится прыжковый турнир.

Кубок Первого канала пройдет в присутствии зрителей и будет транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Каждый из участников исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты. Турнир будет состоять из четырех раундов.

Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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