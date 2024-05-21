Плющенко — о переходе в его группу Игнатова: «Это полностью решение Макара»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход в свою группу фигуриста Макара Игнатова.

«Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам». В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно — ему ведь тренироваться, ему выступать.

Про Макара могу сказать, что он очень хорошо работает. На шоу в Баку выглядел потрясающе. Большую работу сейчас делаем над скольжением. Уже поставили короткую программу", — цитирует Sport24 Плющенко.