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Сегодня, 07:31

Плющенко — о переходе в его группу Игнатова: «Это полностью решение Макара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход в свою группу фигуриста Макара Игнатова.
«Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам». В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно — ему ведь тренироваться, ему выступать.

Про Макара могу сказать, что он очень хорошо работает. На шоу в Баку выглядел потрясающе. Большую работу сейчас делаем над скольжением. Уже поставили короткую программу", — цитирует Sport24 Плющенко.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-649082-plyushchenko-ignatov-sam-zakhotel-pereyti-ko-mne-chtoby-ya-im-zanyalsya-yego-treniroval
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Макар Игнатов
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