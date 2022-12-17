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Сегодня, 14:15

Коляда снялся с чемпионата России. У Михаила обострение хронического синусита

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Коляда и Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратный победитель первенства страны не выступит в Красноярске.

Предстоящий в Красноярске чемпионат России потерял одну из своих звезд. За неделю до старта стало известно, что на соревнованиях не выступит трехкратный чемпион страны Михаил Коляда. Об этом сообщил его тренер — Алексей Мишин.

«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита. Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», — цитирует Мишина «РИА Новости Спорт».

Снятие

И хоть до начала соревнований еще есть время, окончательное решение о снятии уже принято. И это очень благородно со стороны фигуриста и его тренера — подумать не только о себе, но и о том спортсмене, который выступит вместо Михаила.

«Мы заявляем о его снятии заранее, чтобы запасной спортсмен успел приготовиться к соревнованиям и купить билет. Потому что в истории фигурного катания были случаи, когда люди до последнего момента не сообщали о своем снятии с соревнований, чем ставили запасного в очень неудобное положение. Это пропуск по состоянию здоровья», — сказал Алексей Мишин «СЭ».

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Теперь Коляду заменит фигурист Владимир Ощепков, который в общем зачете по итогам серии «Гран-при» занимал 19-ю строчку и не попадал на чемпионат России. Но снятие трехкратного победителя дает ему такую возможность.

Для самого Коляды сезон еще не окончен. Впереди финал «Гран-при», турнир по шоу-программам и Кубок Первого канала. А еще Михаил должен выступить в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В конце концов, там не будет острой необходимости выполнять сложнейшие элементы, а к оставшимся турнирам у фигуриста есть еще достаточно времени для подготовки.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Коляда.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Болезнь

Причина снятия Коляды — это его давняя проблема. Хронический синусит в его жизни уже далеко не первый день. На чемпионат России-2019 Михаил поехал прямо из больницы — где проходил лечение. Выступать там было рискованно и тупо больно для спортсмена — у него был гайморит, ему пришлось делать прокол. Хоть и начиналось все достаточно безобидно. «В том-то и дело, что у меня еще в Загребе был насморк. Ну насморк и насморк. Приехал домой, насморк усилился... Подумал: «Ну, бывает, простыл где-то, сквозняк». А потом — раз, больница, прокол, капельницы... В августе была похожая ситуация, но тогда мне прописали курс антибиотиков. Пропил, легче стало, отпустило. В больнице не лежал. А тут такая ситуация...» — рассказал Коляда в интервью ФФККР.

Тогда фигурист совершил настоящий подвиг — хорошо выступил и с короткой, и с произвольной программой и уступил только Максиму Ковтуну. Но самое главное, что Михаил достиг своей цели отобраться в сборную России на главные старты.

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«С короткой программой я справился, а после произвольной было реально не очень хорошо. После проката кто-то подходил, что-то говорил, брали интервью, а я даже не помню, как на вопросы отвечал. У меня было такое состояние, что я не мог четко сфокусироваться, перед глазами все плыло. Так тяжело мне еще никогда не было. Хотя, казалось бы, набор-то достаточно простой. В обычном тренировочном процессе нагрузка небольшая. Но мне это, честно, все далось тяжело», — так прокомментировал свое выступление спортсмен.

На чемпионатах Европы и мира он занял пятое и шестое места соответственно. Но то, что Коляда не прошел полноценное восстановление после болезни, в итоге не прошло бесследно для его здоровья.

Михаил Коляда и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Коляда и Алексей Мишин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Решение

В 2019 году ему пришлось перенести операцию и пропустить весь сезон. Спортсмен выступил только на контрольных прокатах-2019/20. Затем его тренер, на тот момент Валентина Чеботарева, сообщила о необходимости хирургического вмешательства. И Коляда вернулся к тренировкам только в 2020 году.

В текущем сезоне особой необходимости рваться в топ-3 чемпионата России и в основной состав сборной нет. Да и, в конце концов, Михаил год назад был вынужден отказаться от Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Поэтому пропуск первенства страны в Красноярске — не самая большая проблема.

Теперь Коляде гораздо важнее восстановить здоровье. И главное, чтобы этот процесс не затянулся вновь. Фигуристу уже 27 лет. И если ему удалось вернуться после пропуска сезона в 25 лет, то делать это снова будет намного сложнее — не только физически, но и психологически.

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Конечно, без Михаила турнир в Красноярске немного потеряет в зрелищности. Об этом сказала тренер Инна Гончаренко России в Красноярске.

«Конечно, в первую очередь хочу пожелать здоровья [Коляде], — цитирует ТАСС Гончаренко. — Во-вторых, безусловно, жаль, соревнования потеряют в зрелищности, я обожаю смотреть программы Миши, тем более вот эти — «Щелкунчик», произвольная «Танго в сумасшедшем доме» интересная. Его номера — произведение искусства, их всегда ждешь, независимо от [качества] проката. Миша — превосходный катальщик и актер, если он прыгает, то его прыжки эталонны, красивы, я бы даже сказала, что они не просто красивые, а шедевральные — он способен зависать в воздухе, это редкое качество».

«Жалко, что он не может выступать. Для него это очень важное соревнование. Многое ли потеряет чемпионат России без этого спортсмена? Да, кое-что потеряет», — добавила Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ».

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Михаил Коляда
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