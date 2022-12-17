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Сегодня, 12:04

Мишин объяснил, почему Коляда пропустит чемпионат России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин объяснил «СЭ» причину пропуска чемпионата России в Красноярске.

«Мы заявляем о его снятии заранее, чтобы запасной спортсмен успел приготовиться к соревнованиям и купить билет. Потому что в истории фигурного катания были случаи, когда люди до последнего момента не сообщали о своем снятии с соревнований, чем ставили запасного в очень неудобное положение. Это пропуск по состоянию здоровья», — сказал Мишин «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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