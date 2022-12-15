Ученицы Тутберидзе могут занять весь пьедестал на чемпионате России. Изучаем списки участников

Щербакова не стала отнимать у коллег возможность проявить себя на престижном старте в Красноярске.

Федерация фигурного катания России обнародовала предварительные списки участников главного старта сезона — первенства страны. Напомним, что согласно регламенту в чемпионате России могут участвовать спортсмены на основании суммы очков, набранных на двух этапах «Гран-при». В предварительных списках обошлось без сюрпризов. На данный момент в число участников попали все спортсмены, которые отобрались на чемпионат России после своих выступлений на «Гран-при».

В теории на турнир могли заявиться фигуристы основного состава национальной сборной — они могли быть допущены по решению Исполкома ФФККР. Такая возможность была, например, у Анны Щербаковой, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Но декабрьское первенство страны не входило в планы этих спортсменов.

Борьба за трон у мужчин

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Турнир в мужском одиночном катании на чемпионате России будет, судя по всему, одним из самых интригующих. После этапов «Гран-при» среди 18 фигуристов, отобравшихся на первенство страны, явным лидером стал Дмитрий Алиев — ему удалось одержать две победы. Однако Евгений Семененко по сумме выступлений набрал больше всех баллов и вполне способен перепрыгать ученица Евгения Рукавицына.

Не стоит сбрасывать со счетов и Марка Кондратюка, который не очень удачно выступил на этапе в Самаре из-за травмы по состоянию здоровья. Олимпийский чемпион, который в текущем сезоне вставил в программы четверной лутц, уже не раз доказывал, что умеет собраться на важных турнирах. К тому же у ученика Светланы Соколовской будет дополнительная мотивация — защитить титул чемпиона России.

Глеб Лутфуллин ворвался в элиту мужской одиночки, выиграв «Гран-при» в Самаре и прыгнув четыре четверных. На подобный прыжковый набор способен и Макар Игнатов, в арсенале которого также есть четверной риттбергер. Да и Александру Самарину есть что показать.

Ну и не стоит забывать о трехкратном чемпионе России Михаиле Коляде, который в минувшем сезоне уступил золото Марку Кондратюку. И после не самых удачных выступлений на «Гран-при» 27-летнему фигуристу явно хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и показать себя во всей красе. В общем, среди мужчин будет очень серьезная борьба за место под солнцем.

Дмитрий Алиев. Фото Global Look Press

Туктамышева против трио Тутберидзе

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Среди женщин-участниц также обошлось без неожиданностей. Анна Щербакова не стала заявляться на турнир — олимпийская чемпионка предпочла продолжить процесс восстановления после операции в августе и пока не собирается возвращаться к соревнованиям. Таким образом, в заявочном листе 18 фигуристок, отобравшихся через «Гран-при».

Дарья Усачева и Майя Хромых в список ожидаемо не попали — эти спортсменки не являются членами основного состава сборной России, а на этапах внутренней серии не выступали. Таким образом, их попадание в заявочный лист было бы прямым нарушением регламента. Как и Алены Косторной, которая, впрочем, и не претендовала на участие — чемпионка Европы восстанавливается после операции на бедре.

В центре внимания, конечно же, действующая чемпионка страны Камила Валиева, которой предстоит защищать титул. А навязать борьбу ей может еще одна фигуристка, которая, как и ученица Этери Тутберидзе, одержала две победы на этапах «Гран-при», — это Елизавета Туктамышева. Впрочем, в борьбе за пьедестал у императрицы будут достаточно серьезные конкуренты.

Это и Аделия Петросян, и Софья Акатьева — владеющие четверными прыжками и тройным акселем. Это и Софья Самоделкина с ее внушительным арсеналом ультра-си. Не стоит забывать и про Александру Трусову, которая пропустила чемпионат России по прыжкам, но готовится к главному старту сезона — ученица Светланы Соколовской на тренировках исполняла секвенцию четверной лутц-двойной аксель.

Минимальный разрыв в баллах на заключительном этапе «Гран-при» был между победительницей Туктамышевой и Софьей Муравьевой. Фигуристка из «Ангелов Плющенко» также владеет тройным акселем — и вполне способна навязать борьбу.

В общем, среди женщин, наверное, можно выделить только одного главного фаворита — это Камилу Валиеву, которая и без четверных была впереди планеты всей по баллам. А вот на остальные призовые места могут претендовать сразу несколько фигуристок.

Камила Валиева. Фото Global Look Press

Битва за первый парный номер

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Варвара Черемных — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

В списках предварительных участников парного турнира нет Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева, которые отобрались на чемпионат России через «Гран-при». Эта пара набрала 20 очков — и по сумме баллов шла 11-й в общем зачете серии. Их заменили Варвара Черемных и Даниил Бутенко. О причинах данных изменений пока не сообщается.

В число участников могли попасть Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — даже несмотря на пропуск серии. Однако призеры чемпионата Европы все еще не могут приступить к тренировкам из-за серьезной травмы партнерши. Прогнозов по ее восстановлению пока нет, поэтому на ближайших турниров пару точно ждать не приходится.

Таким образом, парный турнир превращается в соревнование за первый номер сборной между тремя топ-парами, которые выступали на Олимпийских играх. Оба питерских дуэта одержали победы на своих этапах, однако Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали почти на 20 баллов больше своих товарищей по группе.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Global Look Press

Впрочем, это не отменяет чемпионских амбиций Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые на прыжковом турнире пробовали четверную подкрутку. И составит компанию в парных разборках самый опытный действующий российский дуэт — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Да, по сути попадание в сборную и неофициальный титул первого номера на данный момент не имеет большого значения. Но для наших парников это крайне важно — ведь именно в нашей стране самые сильные дуэты. И призеры этапов мировой серии «Гран-при» тому доказательство. Российские пары с легкостью был выиграли турниры и квалифицировались бы в финал.

Поэтому разобраться между собой — кто самый сильный — будет принципиальным для всех. Все-таки, как говорил Дмитрий Козловский, парники должны встать в очередь. Осталось только определить, в каком именно порядке.

Танцоры в отсутствие лидеров

Танцы: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Самая многострадальная дисциплина фигурного катания — танцы на льду — на чемпионате России также не останется без внимания, хоть и на первенстве страны не выступят лидеры: Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли паузу в карьере, как и Александра Степанова и Иван Букин. А Диана Дэвис и Глеб Смолкин на данный момент не стремятся выступать на российских турнирах. Все они могли попасть на турнир как члены сборной — но этой возможностью не воспользовались.

Тем не менее, в текущем сезоне все же есть один лидер — это дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. Пара, которая имеет в своем активе две победы на «Гран-при». Однако во всех выступлениях фигуристы допускали ошибки. А их единственные конкуренты, которые также выиграли два этапа — распались. Аннабель Морозов и Девид Нарижный больше не катаются вместе.

Поэтому на чемпионате России их заменит пара Влада Павленина — Александр Алексанян, которая шла 13-й в общем зачете «Гран-при». Но навязать борьбу Лизе и Егору попытаются как минимум четыре пары. Две из них — вчерашние юниоры — Ирина Хавронина — Дарио Чиризано и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

Эти дуэты пока не получали высоких баллов, но показали достойный уровень катания. Кто знает, может судьи оценят их по-достоинству именно на чемпионате России. А пока формальным третьим номером считается пара Софья Тютюнина — Андрей Багин, которая тренируется под руководством Александра Жулина. Фигуристы начали кататься вместе минувшим летом, но уже сумели заработать признание — во всяком случае, это видно по оценкам.

Еще одна пара, которая демонстрировала солидный уровень катания в сезоне, это Елизавета Шанаева — Павел Дрозд. Они вполне могут побороться за пьедестал чемпионата России. В конце концов, привычной очереди в российских танцах на льду сейчас, похоже, нет никакой.