Ученик Тутберидзе отказался от чемпионата России. Или тренер обеспечит участие своих вопреки регламенту?

Интрига вокруг отбора на главный турнир года для россиян.

В ближайшие выходные в Перми пройдет заключительный шестой этап «Гран-при России» по фигурному катанию. После феерии в Самаре мы ждем продолжения банкета — причем на этот раз фигуристам не удастся сказать, что они борются за чистые прокаты. Места будут важнее всего, так как идут отборы на чемпионат России и на финал «Гран-при» одновременно. Правда, когда разыгрываются 12 или 18 путевок, для лидеров особой интриги нет — возможно, стоило бы подумать о преференциях за победу на этапах, например места в лучших разминках в короткой программе чемпионата России. Но темных пятен все равно хватает.

«СЭ» изучил, как выглядят расклады во всех видах.

Женщины: что будет с ученицами Тутберидзе и примой Давыдова?

Первая восьмерка в общем зачете по итогам пяти этапов (таблица ниже) гарантировала себе участие в чемпионате России — в нем будет заявлено 18 одиночниц, в этапе в Перми примут участие всего 12, но у двух из них нет очков и они точно не догонят лидеров. То есть Валиева, Самоделкина, Акатьева, Трусова, Яметова, Зинина, Гущина и Захарова уже в Красноярске. С большой вероятностью то же мы можем сказать о Петросян, Туктамышевой, Муравьевой и Синицыной. Даже если условная Муравьева провалится и, например, вообще не получит очков, ее должны будут обогнать шесть участниц позади, причем малоизвестные Виктория Федянина и Екатерина Анисимова должны брать золото в Перми. Вариант намного менее вероятный, чем победа Саудовской Аравии над Аргентиной в футболе. Наверное, поэтому чемпионат мира в разы популярнее лучшего турнира Земли — российского «Гран-при» (пока).

В зону безопасности можно записать и Марию Парамонову из ЦСКА, которая шестым и пятым местами заработала 18 очков. Борьба начинается с Агнеты Латушкиной — необычной фигуристки, которая начинает произвольную программу с «колеса» на первой секунде и долгое время тренировалась одна. На данный момент она 12-я, но позади сразу четыре лидера, которым предстоит этап в Перми. А 16-е место можно не удержать в случае сверхуспеха от Нестеровой и Федяниной — им нужны пятое-шестое места.

В общем, по сути борьба ведется за две-три путевки на чемпионат России из 18. Реальных интриг три. Первая — поучаствует ли на главном турнире года для россиянок хоть одна подопечная Сергея Давыдова? Еще год назад он казался одним из перспективных конкурентов Этери Тутберидзе — а теперь у него только Анна Фролова, влетевшая в «Гран-при» на флажке. И у Ани не идеальное физическое состояние, чтобы говорить о стопроцентном проходе. Но, опять же, вряд ли она останется без очков в «земле соленоухих». Анна может проиграть тем же Нестеровой и Федяниной и даже оказаться на два места ниже, но ей достаточно будет докатиться хотя бы до 10-го места, чтобы залезть в топ-18.

Вторая — все ли лидеры обойдутся без травм? Про неидеальное физическое состояние говорят и в штабе Плющенко, не все известно про других. Помните, какие были споры два года назад в ковидный сезон, когда до чемпионата России допустили Синицину и Кацалапова, хотя они снялись с одного из этапов Кубка России по ходу выступления? Будут ли выступать через силу фигуристки или снимутся с гарантией допуска на чемпионат? На данный момент в регламенте фраза звучит так: «Допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы очков, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Гран-при России-Ростелеком». Трактовать ее можно по-разному — если тебе хватило очков с одного этапа, это считается?

Наконец, главная интрига — сколько у федерации джокеров в рукаве? По правилам допустить вне конкурса могут только Анну Щербакову как члена основной сборной России. Но, по нашей информации, планов участвовать в чемпионате у нее нет. Есть еще два человека — Дарья Усачева и Майя Хромых, которые восстанавливаются после травм. Их участие в чемпионате в обход «Гран-при» стало бы нарушением регламента (обе в резерве сборной), но давно ли у нас строго соблюдают регламенты? Если кого-то из них отберут в Красноярск, то количество свободных слотов сократится. И та же Фролова, чьи позиции сейчас кажутся незыблемыми, окажется под угрозой.

Еще интереснее ситуация с отбором на финал «Гран-при», где будут разыгрываться 1 миллион рублей за победу и 750 и 500 тысяч за серебро и бронзу. В нем примут участие только 12 лучших одиночниц, и здесь середнякам придется жестко бороться.

Мужчины: куда делся Самсонов?

У мужчин в этом сезоне результаты гораздо плотнее и непредсказуемее. Но, во-первых, есть человек, выбивший 36 из 36. У женщин такой только один — Камила Валиева, но в этот «Клуб 36» может войти Аделия Петросян или Елизавета Туктамышева.

По лидерам тоже все понятно — Алиев, Лутфуллин, Кондратюк, Гуменник, Самарин, Мозалев и Коляда уже на чемпионате России, да и в финале «Гран-при». Попов, Даниелян и Анисимов тоже почти стопроцентно на ЧР. С остальными кандидатами есть большие вопросы. Например, в случае с финалом «Гран-при» подвис Макар Игнатов, который отстает от 12-го места на 6 очков при наличии пяти прямых конкурентов на этапе. Но на национальный чемпионат он должен отобраться.

Главная интрига, которую не очень заметили в сообществе фигурного катания, — в списках участников пермского этапа нет ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова. Он и до этого был не в лучшей форме, много пропустил — но вышел на первый этап «Гран-при» в Москве. Однако второго так и не получил. Очков, набранных в Москве, для попадания в Красноярск точно не хватает. Будут добирать решением исполкома? Помогут травмы соперников? Или Даниил не готов к чемпионату России? Непонятно. Он говорил, что собирался готовиться к следующим стартам. Но что точно — очень жаль терять такого яркого фигуриста, умеющего скользить и говорить.

Пары: будет ли кого показать Плющенко?

В парах отбор самый жесткий — 12 пар на чемпионате России и 12 в финале «Гран-при». Борьба, опять же, пойдет внизу. Формально Мишина/Галлямов идут на девятом месте зачета всего в 6 баллах от вылета, но у них впереди две программы в Перми. Главная интрига — появится ли на чемпионате России в первый же год существования пара из «Ангелов Плющенко». За них выступают Собинина/Миронов — и, если пройдут, это будет заметное событие.

Танцы

В танцах особой борьбы за путевки на чемпионат России среди лидеров не предвещается. В пяти этапах «Гран-при» приняли участие всего 19 дуэтов — так что за последние из 15 путевок будут биться ребята из регионов, а лидеры вне угрозы, даже если бы вышли только на один этап (правда, и тогда они могли бы быть не допущены).