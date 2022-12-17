Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России, сообщил тренер Алексей Мишин.

По словам наставника, у серебряного призера Олимпийских игр-2018 в Пченчхане диагностировали обострение хронического синусита.

«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита. Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», — цитирует Мишина РИА «Новости Спорт».