Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:01

Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России, сообщил тренер Алексей Мишин.

По словам наставника, у серебряного призера Олимпийских игр-2018 в Пченчхане диагностировали обострение хронического синусита.

«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита. Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», — цитирует Мишина РИА «Новости Спорт».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221217/kolyada-1839365946.html
Биатлон
Михаил Коляда
0
Читайте также
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух поделился ожиданиями от мужского турнира на чемпионате России

Мишин объяснил, почему Коляда пропустит чемпионат России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости