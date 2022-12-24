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Сегодня, 20:10

Валиева и Акатьева в восторге от Туктамышевой. Лиза — пример для всех фигуристок

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Что рассказали призеры чемпионата России после завершения турнира одиночниц.

Чемпионат России
Женщины
1. Софья Акатьева — 249,74
2. Камила Валиева — 247,32
3. Елизавета Туктамышева — 241,72

Перед началом чемпионата России многие ставили на то, что три одиночницы из группы Этери Тутберидзе окажутся на пьедестале. В каком порядке вопрос, но это не оспаривалось практически никем. На 2/3 так и получилось, но вмешался фактор в лице Елизаветы Туктамышевой. Она потеснила Аделию Петросян из «Хрустального» и Софью Муравьеву из группы Евгения Плющенко и спустя восемь лет снова оказалась на пьедестале чемпионата страны.

Туктамышева кайфует от чемпионата России

Лиза не допустила ни одной грубой ошибки за две программы — были только мелкие помарки. «Это был менее волнительный старт, чем в прошлом году. Был олимпийский сезон, я больше переживала. Здесь хотела насладиться происходящим и довериться себе, не так сильно размышлять, что сделала, что не сделала. Дать волю не подсознанию, а телу, чтобы музыка была, как река, я просто текла в программе».

— Было волнение в начале программы, но потом наслаждалась моментом. Это приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж, — Лиза заслуженно радовалась медали.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда Туктамышеву спросили, кто был последней совершеннолетней фигуристкой, выигравшей медаль на чемпионате России, она надолго задумалась. Потом неуверенно сказала: «Может быть, это была я? Я в шоке сейчас — не задумывалась об этом. Во вселенском масштабе ничего не меняет, но вы меня шокировали. Это приятно».

Чемпионку Софью Акатьеву и серебряную призерку Камилу Валиеву тоже спросили о Лизе и ее долголетии.

Софья Акатьева. Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет

Акатьева: Очень уважаю Лизу Туктамышеву. Я родилась в 2007-м, а Лиза уже выступала на чемпионате России. Эта мысль меня шокирует. Хочется кататься так же долго.

Камила Валиева: Что Лиза для меня значит? Значит, что надо тоже стремиться на 15 чемпионатов России поехать. У меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить «в таком возрасте». Но мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России. Я ее очень уважаю.

Лиза тоже отдала должное соперницам: Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиевой больше не нужно прятать лицо

Про себя Камила Валиева успела сказать, что больше волновалась на короткой, а в произвольной — уже нет: «Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я, безусловно, счастлива, даже находиться здесь. Почему не надела капюшон? Я считаю, что капюшон уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», — прокомментировала Валиева новшества в программе.

Акатьева еще не осознала, что стала чемпионкой. Эмоции сдержанные — прокат еще не смотрела, но понимает, что надо работать над тройным акселем: «Терять голову точно не буду — это самое начало. Для меня большая честь соревноваться с такими именитыми спортсменами и вообще выступать здесь. Не ожидала такого исхода — настраивалась откатать программу, дальше судьи решают. Пока что не осознала — очень счастлива результатом. Буду обдумывать и работать дальше».

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Исторический чемпионат России закончен. Падения в танцах, одинаковые оценки у двух фигуристов в мужском одиночном, победа Саши Бойковой и Димы Козловского и медаль Лизы Туктамышевой спустя восемь лет.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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