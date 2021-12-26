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Ягудин: «Чемпионат страны показал, что российским фигуристкам нет равных в мире»

Ягудин ожидает, что российские фигуристки займут весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине
09:29
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что чемпионат России показал, что российским фигуристкам нет равных в мире.

«Это был самый крутой чемпионат России за всю историю, — приводит слова Ягудина ТАСС. — Российские фигуристки своими короткими и произвольными программами переписали историю не только нашего отечественного женского фигурного катания, но и мирового. Чемпионат страны показал, что российским фигуристкам нет равных в мире».

Олимпийский чемпион ожидает, что российские фигуристки займут весь пьедестал на Играх в Пекине.

«Я это говорю не для красного словца, российские фигуристки поистине находятся в космическом пространстве, а ведь помимо них мы увидели на чемпионате России и юных Муравьеву, Самоделкину, Петросян, по возрасту, к сожалению, не прошла Акатьева, но вы посмотрите, какая у нас скамейка запасных», — сказал он.

Соревновательная часть чемпионата России в Петербурге завершился 25 декабря. В женском одиночном катании победила Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова. На третьей позиции расположилась Анна Щербакова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13301603

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