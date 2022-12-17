Тарасова сожалеет, что Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске.

«Жалко, что он не может выступать. Для него это очень важное соревнование. Многое ли потеряет чемпионат России без этого спортсмена? Да, кто что потеряет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023 пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в Красноярске.