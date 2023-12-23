Софья Муравьева исполнила чисто один тройной аксель в прогоне произвольной на чемпионате России

Фигуристка Софья Муравьева справилась с тройным акселем в прогоне своей произвольной на итоговой тренировке в Челябинске на чемпионате России.

Спортсменка из академии «Ангелы Плющенко» сделала один чистый тройной аксель, хотя в заявке на произвольную у нее значились два прыжка в три с половиной оборота. Кроме тройного акселя в прокате были чистые тройной сальхов, тройной флип, каскад тройной риттбергер+двойной тулуп, тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+двойной аксель+двойной аксель и сольный тройной лутц. По итогам короткой программы у Муравьевой было третье место с результатом в 78,33 балла.

Ксения Синицына, занимающая после короткой программы четвертое место с результатом в 75,21 балла ошиблась на сольном лутце — вместо трех оборотов было только два. Кроме того она чисто исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной флип+двойной аксель+двойной тулуп, а также каскад тройной флип+тройной тулуп.

Вероника Яметова, у которой по итогам короткой пятое место с результатом в 73,86 балла исполнила без ошибок свой прокат, в котором были запланированные тройной сальхов, каскад тройной лутц+тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип, еще один каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип и тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер.