Фигурист Гуменник разочарован тем, что не выступит на международных соревнованиях

Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник в интервью «СЭ» высказал надежду на возвращение россиян на международные старты.

Фигурист попал в тройку в Красноярске, заняв второе место и набрав одинаковое количество баллов с Евгением Семненко, но уступив по итогу из-за проигрыша в произвольной программе.

— На чемпионате России был отбор в сборную, не на международные соревнования. Мог ведь поехать на чемпионат Европы.

— Тоже печально, что никуда не поедем. В кое-то веки попал в тройку, а никуда не едем. Но надежда, конечно, есть. Надеюсь, что в будущем вернемся, в следующем сезоне.