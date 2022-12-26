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Сегодня, 16:03

Гуменник — об эмоциях от проигрыша Семененко при одинаковых баллах: «Все еще обидно»

Гуменник рассказал об эмоциях после второго места на чемпионате России
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после второго места в Красноярске.

Фигурист набрал одинаковое количество баллов с Евгением Семененко, но проиграл из-за того, что был ниже в произвольной программе:

— Произвольная программа закончилась двое суток назад. Какие сейчас эмоции?

— Все еще обидно. Но в целом рад, что участвовал в соревнованиях на чемпионате России. В принципе, понравилось.

— Что ты себе сказал, как пережить такой результат?

— Просто надо отвлечься, постараться на эту тему много не думать.

— С Женей Семененко что-то говорили друг другу после выступления?

— Кроме поздравлений пока еще ничего не говорили.

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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