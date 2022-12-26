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Сегодня, 16:33

Гуменник высказался о регламенте прыжкового чемпионата России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник в интервью «СЭ» прокомментировал регламент прыжкового турнира в Санкт-Петербурге, котоырй прошел за две недели до чемпионата страны в Красноярске.

Фигурист выиграл в командном части соревнований в составе команды Евгения Плющенко и дошел до финала в личном турнире.

— Согласен с тем, что прыжковый турнир проводился в середине сезона?

— Усталость как раз появляется в конце сезона. Для меня никакой разницы нет. Главное, что это не слишком близко к какому-то другому соревнованию. Остальное не так важно. За две недели до чемпионата России — это нормально.

— Не стоит ли проводить в один день личный, а в другой — командный турнир?

— Я немножко подустал к последнему раунду. А кто-то из спортсменов, кто не выступал на командном турнире, был посвежее. Но на два растягивать, кажется, слишком. Экшена не так много, чтобы два дня заполнить. Если на два дня, то надо еще что-то добавлять. И в личном, и в командном

Фигурное катание
Петр Гуменник
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