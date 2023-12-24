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Сегодня, 10:47

Призер чемпионата России Петр Гуменник не смог выйти на награждение из-за травмы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Петр Гуменник не принял участие в церемонии награждении по окончании чемпионата России в Челябинске.

Гуменник занял третье место на соревнованиях. В это воскресенье Петр должен был принять участие в показательных выступлениях.

По сообщениям от ФФККР спортсмен посетил тренировку перед стартом гала, однако не вышел на официальную церемонию награждения.

Диктор на арене объявил, что Петр не примет участие в церемонии по «медицинским показаниям». Вопрос участия Гуменника в показательных выступлениях уточняется.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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