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Сегодня, 17:11

Появилось видео короткой программы Мишиной и Галлямова на чемпионате России

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый канал опубликовал видео выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе у пар на чемпионате России в Красноярске. Они набрали 85,37 балла за свое выступление.

Пара превзошла мировой рекорд. Однако ISU не будет засчитывать данный результат, так как это внутренний турнир.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Платинум Арена».

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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