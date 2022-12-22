Мишина и Галлямов превзошли мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 85,37 балла в короткой программе среди пар на чемпионате России и превзошли мировой рекорд. Однако ISU не будет засчитывать данный результат, так как это национальный турнир.

Мировой рекорд в короткой программе у пар принадлежит китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун на Олимпиаде-2022 в Пекине. Они набрали 84,41 балла.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Платинум Арена».