Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Первого канала» рассказала о том, как много приходилось тренироваться российской фигуристке Алине Загитовой, чтобы быть в хорошей форме.

«Возьмем Алину Загитову. Ей реально приходилось, чтобы быть в шейпе, с 9 утра до 9 вечера быть на катке. Она шла в зал, были разминка, ЛФП, хореография, лед, заминка. То есть вот реально с 9 утра до 9 вечера. Двенадцатичасовой рабочий день у нее был, чтобы быть в шейпе.

И вот если она таким способом пришла к этой медали и привела свое тело в такой порядок, то другого способа у нее не будет. Значит ей вот столько нужно работать. Кому-то, может быть, достаточно пяти часов, а тебе нужно двенадцать.

И, конечно, они иногда думают... Ну это тяжело же, правда. Что я вот буду теперь кататься пять часов, как другие. А тут вдруг раз — и это не работает. Просто не работает», — сказала Тутберидзе.

Тренер также отметила, что бронзовому призеру Олимпийских игр Нэтану Чену для того, чтобы хорошо выступать необходимо было тренироваться вдвое меньше Загитовой.

«Я слышала, что Нэтан Чен просто приходит, собирает свои элементы, идет в институт учится, пишет конспекты, опять выходит, собирает. Слушайте, ну здорово, если так. Но кому-то не так, кому-то надо пахать, чтобы хотя бы на половину приблизиться к его результату.

Бабушка Загитовой всегда подходила и смотрела мои бумажки о тренировках. А если плохая бумажка была, то Алина ее прятала. Но бабушка доставала все равно», — добавила Тутберидзе.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Девушка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».