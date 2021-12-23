Первое выступление фигуриста на чемпионате России закончилось кровопролитием. Фото
Самарин упал с четверного флипа на чемпионате России и разбил подбородок до крови
13:32
Российский фигурист Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе на чемпионате России.
Самарин прыгнул четверной лутц+тройной тулуп, тройной аксель, но упал с четверного флипа и разбил подбородок об лед.
«Ничего страшного», — прокомментировала травму после проката тренер спортсмена Светлана Соколовская.
Александр Самарин после первого проката на чемпионате России — сразу кровь. pic.twitter.com/HJxzju6p9e— Lublineс93 (@Lublinec931) December 23, 2021
После проката Самарин выругался, ему была оказана первая помощь. За выступление спортсмен получил 94,23 балла.
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