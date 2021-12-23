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Первое выступление фигуриста на чемпионате России закончилось кровопролитием. Фото

Самарин упал с четверного флипа на чемпионате России и разбил подбородок до крови
13:32
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Российский фигурист Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе на чемпионате России.

Самарин прыгнул четверной лутц+тройной тулуп, тройной аксель, но упал с четверного флипа и разбил подбородок об лед.

«Ничего страшного», — прокомментировала травму после проката тренер спортсмена Светлана Соколовская.

После проката Самарин выругался, ему была оказана первая помощь. За выступление спортсмен получил 94,23 балла.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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