Первое выступление фигуриста на чемпионате России закончилось кровопролитием. Фото

Российский фигурист Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе на чемпионате России.

Самарин прыгнул четверной лутц+тройной тулуп, тройной аксель, но упал с четверного флипа и разбил подбородок об лед.

«Ничего страшного», — прокомментировала травму после проката тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Александр Самарин после первого проката на чемпионате России — сразу кровь. pic.twitter.com/HJxzju6p9e — Lublineс93 (@Lublinec931) December 23, 2021

После проката Самарин выругался, ему была оказана первая помощь. За выступление спортсмен получил 94,23 балла.