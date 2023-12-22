Бестемьянова — о Степановой и Букине: «Им нет равных!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» высказалась о победе Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России-2024.

«На сегодняшний день им равных нет! Они прекрасно откатали произвольный танец. Здесь нет разговоров о конкуренции. Они соревнуются сами с собой. Конечно, они должны соревноваться с теми, кто выходит на международную арену. Сейчас нет такой возможности. Они соревнуются заочно, но это не то, с чем можно сравнивать», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Степанова и Букин стала трехкратными чемпионами России, набрав в сумме 217,72 балла.