Мишин поблагодарил фигуриста Семененко за проявленное мужество на чемпионате России

Тренер Алексей Мишин заявил, что победитель чемпионата России по фигурному катанию Евгений Семененко проявил мужество на первенстве страны, поскольку выступал после двух тяжелых травм, которые он получил в течение года.

По итогам чемпионата России Семененко и Петр Гуменник набрали 295,07 балла. Семененко обошел соперника за счет более высокой технической оценки.

«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу. Он молодец», — сказал Мишин ТАСС.

В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге ударился головой об лед.

В начале сентябре фигурист не выступил на контрольных прокатах сильнейших фигуристов, которые также проходили в Санкт-Петербурге. Мишин рассказал, что это связано с травмой колена, которую спортсмен получил на сборах.