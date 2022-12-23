Бетина Попова: «Наши мальчишки — умнички, показали невероятную борьбу»

Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что фигуристы Петр Гуменник и Евгений Семененко одинаково достойны золотых медалей чемпионата России.

«Эти эмоции невероятные. Петя, к сожалению, допустил пару ошибок, в произвольной Женя был сильнее, но как же они были хороши! В протоколах, конечно, кто-то должен быть первым. Но золото заслужили оба, невероятные впечатления. Наши мальчишки — умнички, показали невероятную борьбу, какой же молодец Саша Самарин с шикарным заводным прокатом — настоящий праздник спорта, сегодня никто из призеров не проиграл никому, они все выиграли каждый по своему. Жаль, что у нас нет хотя бы малых медалей за короткую и произвольную, потому что Петя тоже достоин золота», — сказала Попова ТАСС.

Семененко набрал 295,07 балла. Второе место занял Петр Гуменник, который набрал такое же количество баллов, третьим стал Александр Самарин (282,40). Семененко опередил Гуменика за счет более высокой технической оценки.