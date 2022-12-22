Игнатов объяснил, зачем после проката играл с тренерами в «камень-ножницы-бумага»

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о необычном ожидании оценок после проката и поделился впечатлениями от чемпионата России.

— В целом неплохие впечатления, хоть и были недочеты. Важно, что справился с волнением и напряжением.

— Удалось справиться со сменой часовых поясов?

— Нормализовать сон более или менее получилось, хоть и разница во времени чувствуется.

— В «уголке слез и поцелуев» с тренерами играл в «камень-ножницы-бумага»...

— Это чтобы время занять. Цель та же, чемпионат ярости — знаковый старт, который подводит черту под первой половиной сезона, ничего не меняется. Параллели с прыжковым турниром сложно проводить, потому что это разные турниры абсолютно и по регламенту, и по эмоциям.