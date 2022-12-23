Гуменник и Семененко прокомментировали предложение вручить два золота на чемпионате России

Российские фигуристы Петр Гуменник и Евгений Семененко ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о том, стоило ли вручить две золотые медали за равные баллы.

Гуменник: Я вручил бы золотые медали всем. Саше Самарину тоже.

Семененко: Я считаю, что все без исключения здесь заслужили золото. Этот пьедестал показал, что труд поборол талант.

Победителем чемпионата России стал Евгений Семененко, вторым — Петр Гуменник, оба спортсмена набрали равное количество очков (295,07). Третье место занял Александр Самарин (282,40 балла).